«Аэрофлот» поделился планами по вводу в эксплуатацию российских самолетов
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил о планах группы за несколько лет ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов отечественного производства. Соответствующей информацией он поделился на международной выставке-форуме «Россия», передает РИА Новости.
По словам Александровского, планы будут реализованы к 2030 году. Речь, как уточнил он, идет о ближнемагистральном самолете Sukhoi Superjet, МС-21 и Ту-214.
Благодаря новым самолетам группа расширит географию для выполнения рейсов, отметил глава компании.
Ранее РБК сообщил, что компания «Аэрофлот» согласовала с производителем самолетов Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») часть параметров конфигурации салонов самолетов Ту-214.
До этого «Аэрофлот» обратился к компании «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) с просьбой внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214, в том числе в конфигурацию пассажирских кресел, сервисной панели, кухни и освещения.