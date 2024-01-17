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Нацпроект помог столичной компании ускорить производство матрасов на 34 процента

Столичный производитель товаров для сна сократил время производства ортопедических матрасов на 34 процента благодаря нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Нацпроект помог московской компании ускорить производство матрасов на 34%
© Mos.ru

За шесть месяцев компания совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс изготовления матрасов, продажа которых обеспечивает 50 процентов выручки. В частности, были сокращены маршруты перемещения сырья и готовой продукции, организованы места хранения полуфабрикатов, проведена сортировка запасов. На предприятии также внедрили новые стандарты выполнения технических операций и обслуживания оборудования, что позволило увеличить его эффективность на 20 процентов.

В результате компания стала производить более 13 матрасов на человека в смену вместо восьми. Для изготовления одного изделия требуется 118 минут — на 62 минуты меньше, чем до начала участия в проекте. На треть сократились неиспользуемые запасы — с 24 до 16 кубических метров. Кроме того, 16 сотрудников обучили методике бережливого производства, а три специалиста стали внутренними тренерами, которые будут распространять полученный опыт на все производство.

Компания работает с 2006 года. Она производит более 250 наименований товаров: ортопедические и анатомические матрасы, подушки, коррекционные наматрасники, кровати и основания для них.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем сможет принять участие 441 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города.

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