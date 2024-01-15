Мишустин анонсировал строительство более 600 отечественных самолетов

"Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей", - сказал он.