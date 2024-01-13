В Комсомольске начали строить завод по производству самолетов "Байкал"
На территории опережающего развития "Хабаровск" в Комсомольске-на-Амуре приступили к строительству здания завода в рамках создания в регионе комплексного центра производства многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал", сообщили "РГ" в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
- Подрядная организация завершает расчистку строительной площадки, идут работы по организации разворотной площадки и подъездной автодороги, устройству постоянного ограждения и временного электроснабжения. На объекте заняты 25 единиц спецтехники. В полном объеме строительно-монтажные работы по строительству производственного корпуса для сборки самолетов ЛМС "Байкал" планируется выполнить в июне 2025 года. При этом КРДВ принимает меры по сокращению установленных сроков строительства, например, с начала 2024 года строительные работы выполняются в круглосуточном режиме, - рассказал директор департамента строительства КРДВ Дмитрий Белоусов.
Производство многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" наладит резидент ТОР "Хабаровск". Инвестор по соглашению с КРДВ вложит в запуск нового предприятия 500 миллионов рублей и создаст 80 рабочих мест.