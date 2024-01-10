В России создали установку для производства топлива из отходов

"Мощность комплекса - 63 кВт. Этого хватит, чтобы отопить производственное помещение площадью около 500 кв. м. Установка может производить около 25 кг композиционного топлива в час. Потенциальная стоимость такого топлива - 2,5 рубля за 1 кг. Комплектация установки позволяет ей работать круглосуточно в течение всего года. В год она способна выработать около 470 Гкал тепловой энергии", - отмечается в сообщении.