Московский производитель увеличил выпуск лазерного оборудования в 2,5 раза

Московская компания "Лазеры и аппаратура" произвела за прошлый год более 40 лазерных станков, что в 2,5 раза больше, чем показатели в 2022 году. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

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Он уточнил, что предприятие занимается производством лазерного оборудования, требуемого для обработки, сварки, нарезки и плавки деталей во многих отраслях промышленности. При этом в прошлом году в товарную линейку компании были включены еще четыре новые базовые модели приборов.

Также Овчинский отметил, что предприятие "Лазеры и аппаратура" локализовано практически на 90%. Кроме того, он добавил, что в прошлом году около 800 приборов использовалось на заводах России, Белоруссии и в других странах.

"Предприятие динамично развивается – расширяет производственные площади и парк оборудования, наращивает товарную линейку и увеличивает выпуск конкурентноспособной продукции", – заявил Овчинский.

Как утверждает исполнительный директор компании Анна Цыганцова, в новом году предприятие собирается выпустить не менее 60 лазерных станков.