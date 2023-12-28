Самолету МС-21 разрешено перевозить максимальное количество пассажиров
Российский самолет МС-21 получил одобрение на перевозку 211 человек, что является максимальным числом пассажиров. Об этом говорится в сообщении на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»).
МС-21 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В Объединенной авиастроительной корпорации ранее сообщали, что в конструкции самолета использована рекордная доля перспективных композиционных материалов, созданных исключительно в РФ – более 30%.
В ОАК также отметили, что в рамках программы сертификации самолета МС-21 были успешно проведены испытания по аварийной эвакуацию пассажиров и членов экипажа.
Они проводились в условиях, «максимально приближенных к самым жестким из возможных», то есть в темное время суток, с использование только половины из имеющихся аварийных выходов, и не менее 40% от общего числа участников составляли женщины. Также были использованы три куклы, имитировавшие детей в возрасте до двух лет, уточнили в компании.
«Нам удалось провести аварийную эвакуацию быстрее 90 секунд, которые предусмотрены нормами авиационной безопасности. Фактическое время составило 81,7 с. Отчет по результатам испытаний был утвержден Авиационным регистром Российской Федерации», – рассказал заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации – генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
Он отметил, что выданное Росавиацией одобрение позволит самолетам МС-21 перевозить 211 пассажиров.