Названа дата запуска первой полностью импортозамещенной «Ласточки»

Первую полностью импортозамещенную «Ласточку» запустят 28 декабря
28 декабря будет запущена первая полностью импортозамещенная «Ласточка». Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе РЖД.
Новому поезду уже дали имя — «Финист».
— Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог «Ласточки» (...) Имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, — рассказали в компании.
Представители РЖД уточнили, что первый «Финист» отправится от платформы вокзала в Екатеринбурге, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский, передает РИА Новости.
Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.
Также Владимир Путин заявил, что наступил момент для строительства высокоскоростного железнодорожного пути между Москвой и Петербургом. «Вечерняя Москва» узнала, что это за проект, сроки его реализации и во сколько обойдется инвестирование.
Кроме того, РЖД пришли к согласию с регионами о вывозе в 2024 году около ста миллионов тонн угля по восточному экспортному направлению. Об этом рассказали в пресс-службе компании.