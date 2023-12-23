Собянин: производство карты «Тройка» стало полностью российским

Российские специалисты изготовили первую тысячу карт «Тройка» с отечественным чипом. Партию отправили для тестирования в метро, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Столичный градоначальник пояснил, что инженеры запустили на промышленной площадке «Микрон Секьюрити Принтинг» в ОЭЗ «Технополис Москва» первую производственную линию одного из ключевых процессов изготовления «Тройки» — корпусирование микросхем.

«Производство карты «Тройка» стало на 100% российским — теперь оно не зависит ни от каких внешних факторов», — подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что в дальнейшем, на следующем этапе, в карту будут внедрять отечественные чипы нового поколения, их объем памяти в три раза больше, чем у нынешних. Это, добавил он, позволит расширить функционал карты.