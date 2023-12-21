В России появился новый производитель отечественного оборудования 5G
В 2024 году принадлежащая оператору МТС компания «Иртея» займется производством отечественных базовых станций 5G и 4G. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на слова генерального директора «Иртеи» Дмитрия Лаконцева.
Лаконцев сообщил, что производство будет налажено на мощностях томского завода «Микран». В течение 2024 году компания надеется выпустить первую партию в 1 тыс. устройств. В нее войдут базовые станции как стандарта 4G, так и стандарта 5G. В дальнейшем предприятие планирует выйти на план 5-10 тыс. изделий в год. Тестирование оборудования начнется уже в первой половине 2024 года на территории Москвы и Подмосковья.
По данным «Ъ» на сегодня доля отечественных компонентов в базовых станциях «Иртеи» не превышает 10%. Однако в компании заверили, что ее доля со временем будет расти.
По оценке независимых экспертов, одна базовая станция «Иртеи» стоит от 1,5 до 2 млн руб., что является «адекватной ценой». Иностранные аналоги от Nokia, Ericsson и Huawei стоят сопоставимо.