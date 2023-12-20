За 2023 год на торговых улицах Москвы открылось 30 магазинов локальных брендов

В 2023 году на торговых улицах Москвы открылось 30 магазинов локальных брендов. Это на 57% больше, чем за весь 2022 год. Количество вакантных площадей сократилось, сообщает Forbes со ссылкой на данные NF Group.

Суммарный объём площадей формата стрит-ритейла во всех исследуемых коридорах (пешеходных улицах, центральных торговых коридорах и торговых магистралях) столицы в 2023 году составил 705, 5 тыс. м2. Вакантными на конец года остаются 10,1% площадей.

Лидером по снижению уровня вакантности стали пешеходные улицы — там она составляет 7%. Самое значительное сокращение вакантных площадей было зафиксировано на Кузнецком мосту — это произошло за счёт открытия магазина мужской одежды Henderson и аренде помещения фешен-брендом Lime. Наименьшее число вакантных площадей на пешеходных улицах на Арбате и в Камергерском переулке.

Доля свободных площадей на транспортно-пешеходных улицах составляет 9,6%, а на крупных магистралях достигает 11,9%.

44,5% арендованных торговых площадей в центре города внутри Садового кольца оказались заняты ресторанами и кафе. Особенно популярны заведения с авторской кухней в среднем и премиум-сегментах. Крупнейшими открытиями назвали Ivanka (более 550 м2), Ikura (более 300 м2) и Mr. Lee (более 300 м2).