Доля российского контента в онлайн-кинотеатре Kion выросла более чем на 10% за год
В 2023 году доля проектов российского производства в онлайн-кинотеатре Kion увеличилась более чем на 10%, сообщил в интервью ТАСС генеральный продюсер платформы Игорь Мишин.
«По итогам текущего года мы вышли на соотношение доли зарубежного и отечественного контента всей библиотеки Kion практически 60% на 40%, если округлять», — сказал топ-менеджер.
По его мнению, можно отметить новый тренд рынка — ощутимый рост часов просмотра российского контента.
Мишин подчеркнул, что контент покинувших российский рынок зарубежных мейджоров «успешно заместили» турецкие и корейские проекты. Кроме того, в 2023 году на российский рынок стал поступать европейский и американский контент от независимых студий.
«Понятно, что это, скорее всего, не прямые лицензионные схемы, но тем не менее новинки западные присутствуют», — добавил он.
В беседе с агентством Мишин также предположил, что по итогам 2023 года российские онлайн-кинотеатры суммарно выпустят порядка 160 проектов.
«В целом 2023 год — взрывной по производству контента для всей индустрии», — подчеркнул продюсер.
В онлайн-кинотеатре Kion в уходящем году суммарно выйдет 20 проектов.
«Планировали чуть больше — не случилось. Это если про количество. Что касается доли в смотрении на Kion — то каждую неделю и каждый месяц в топ-20 разных фильмов и всевозможных сериалов обязательно попадает девять-десять наших ориджиналс», —сказал Мишин.
Он также сообщил, что весной 2024 года Kion покажет новое реалити-шоу «Клиника счастья», которое снималось как продление франшизы одноимённого сериала.
Мишин рассказал, что снято уже 12 выпусков, в каждом из которых участвуют по две пары. Их проблемы разбирают сексолог, психолог и эндокринолог.
«А дальше хотим посмотреть, какие ещё из наших сериалов можно было бы перевести в формат реалити. Например, думаем про «Танго» — как реалити про семейные танцевальные пары или «Пингвины моей мамы» — реалити семейных стендап дуэтов», — добавил Мишин.
«Клиника счастья» — восьмисерийный телесериал в жанре драмеди, премьера которого состоялась в мае 2021 года на Kion.
Ранее аналитики TelecomDaily подсчитали, что за 2022 год онлайн-кинотеатры выпустили 89 собственных проектов против 74 в 2021 году. По количеству премьер лидировал Start.