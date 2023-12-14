Московскую компанию признали лучшим производителем умной электроники

Столичная компания-производитель электрооборудования стала обладателем профессиональной премии в области интернета вещей (IoT) и смежных технологий IoT Awards 2023. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

© Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Награда учреждена Ассоциацией интернета вещей при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В 2023 году поступило 28 заявок по пяти номинациям.

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Глава департамента отметил, что концепция промышленного интернета вещей – инновационный подход, который объединяет различные устройства и системы в единую сеть. По его словам, слияние технологий позволяет собирать и анализировать информацию автоматически, а также производить обмен данными как между устройствами, так и с внешней средой.

«Столичные производители создают эффективные системы управления производством, закрывая потребности рынка в IoT-устройствах. Так, линейка оборудования компании «АТБ Электроника» удостоилась победы в профессиональной премии IoT Awards 2023 в номинации «Отечественная электроника для IoT». Все победители конкурса получили умные дипломы, которые изготовила другая столичная компания – ISBC», – рассказал Овчинский.

В представленной московской компанией линейке оборудования – базовые станции, разнообразные датчики и трекеры, которые предназначены для работы в промышленных условиях. По словам главного разработчика линейки устройств для интернета вещей «АТБ Электроника» Олега Новикова, эта премия стала итогом безукоризненной работы всех подразделений компании.

«За 2023 год у нас получилось проработать линейку устройств для разветвленной архитектуры IoT-оборудования на несанкционной компонентной базе», – отметил Новиков.

Москва – мегаполис с развитым производством, в котором работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.