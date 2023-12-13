Названы срочно требующие импортозамещения отрасли в РФ

В России срочно требуется импортозамещение в таких отраслях, как производство медицинской и компьютерной техники, электроники, нефтегазового оборудования, автомобильных запчастей. Об этом сообщили представители крупного и среднего бизнеса РФ в исследовании Ассоциации менеджеров, передает «РИА Новости».

По данным агентства, свое мнение по этому вопросу высказали представители более 200 российских организаций. Из них 60% указали на необходимость срочного импортозамещения в области производства медицинской техники и оборудования, 52% — электроники и компьютерной техники, 34% — машиностроения и 28% — производства автомобилей и запчастей.

Также представители крупного и среднего бизнеса РФ назвали пищевую промышленность (22%), сельское хозяйство и производство строительных материалов (18%).