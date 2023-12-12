«Аэрофлот» переведет корпоративный документооборот на российскую IT-платформу

"Авиакомпания "Аэрофлот" начала перевод корпоративной системы управления документацией на российскую IT-платформу TESSA. Проект внедрения реализует консорциум IT-компаний, включающий вендора платформы - компанию "Синтеллект". Планируемый объем обрабатываемых документов в TESSA составит не менее 2 млн в год. К системе будут подключены все сотрудники авиакомпании - это более 16 тыс. пользователей". - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что переход на TESSA связан с обновленной стратегией цифровой трансформации "Аэрофлота",предполагающей замену большей части иностранных продуктов на отечественный софт. Как подчеркивает заместитель генерального директора компании по информационным технологиям Антон Мацкевич, слова которого приводятся в сообщении, группа "Аэрофлот" последовательно реализует стратегию импортозамещения в IT-сфере.

"Сегодня мы уже заменили 37 иностранных информационных систем, что составляет 44% от числа всех иностранных систем, используемых группой. В том числе "Аэрофлот" одним из первых в отрасли перешел на систему бронирования "Леонардо". Отечественные цифровые продукты надежны, отличаются высокой производительностью и гибким функционалом, который обеспечивает бесперебойность производственных и коммерческих процессов авиакомпании", - говорит Мацкевич.

Как сообщает пресс-служба, при выборе IT-платформы оценивались решения, входящие в единый реестр Минцифры, по уровню их возможностей для реализации всего необходимого функционала по комплексному управлению документами. Речь о регистрации документов, их передаче, движении, контроле исполнения, архивном хранении, ведении баз данных, выдаче справок и т. д. TESSA была выбрана по результатам проведения конкурсных процедур. Отмечается, что была учтена в том числе полная импортонезависимость всех компонентов этой системы.