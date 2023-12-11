Поддержку импортозамещающих производств на Кубани планируют нарастить до 1 млрд рублей

Сумму до 1 млрд рублей направят на развитие импортозамещающих производств Кубани по приоритетным направлениям экономики в 2024 году. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по развитию промышленности в Армавире, сообщает пресс-служба администрации края.

"В крае запустили специальную меру поддержки импортозамещающих производств - финансирование 30 процентов затрат. В 2024 году на это предусмотрели 330 миллионов рублей. Очевидно, что мера востребована и дает хорошие дивиденды в виде новых предприятий и налогооблагаемой базы. В следующем году объем финансирования необходимо увеличить до 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая мера поддержки производств не имеет аналогов в России.

Данной мерой поддержки сейчас пользуются 15 предприятий края. Всего на территории региона в высокой степени проработки находятся свыше 30 проектов импортозамещающих производств с общим объемом инвестиций около 27 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе, благодаря системе федеральных и региональных мер поддержки в 2023 году в регионе запустили 10 новых производств.

Кроме того, с 2016 года в регионе увеличилась поддержка промышленности с 14,4 млн до 2,6 млрд рублей. В рамках реализуемых программ Минпромторга России за период с 2019 по 2023 год объем средств, полученных промпредприятиями Краснодарского края, превысил 9 млрд рублей, в том числе в этом году - 943 млн рублей.