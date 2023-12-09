Столичные инженеры разработали импортозамещающий компонент для газовых турбин

Московский производитель создал опытную партию керамической плитки, предназначенной для защиты внутренней поверхности камеры сгорания газовых турбинных установок. Ранее такой компонент поставляли в Россию из Европы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Москва — город с развитым производством и центр отечественной промышленности. Здесь создают революционную наукоемкую продукцию и выводят на рынок принципиально новые изделия, способствующие наращиванию технологического суверенитета страны. Например, московский производитель высокоогнеупорных изделий НТЦ “Бакор” разработал и изготовил керамическую термобарьерную плитку для газотурбинных установок большой мощности. Она используется для защиты внутренней поверхности камеры сгорания от воздействия высоких температур. Для запуска серийного производства построят специальную линию — на эти цели предприятие направит более 300 миллионов рублей до конца 2025 года. После реализации инвестпроекта планируется выпускать свыше 15 тысяч единиц такой плитки ежегодно», — рассказал глава ведомства.

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По своим техническим свойствам изделие столичного производителя не уступает иностранным аналогам, а по некоторым важным характеристикам превосходит их. Лабораторные испытания показали, что у отечественной плитки улучшенный предел прочности изгиба при комнатной и превышающей 1,2 тысячи градусов выше нуля температуре, а также большая термическая стойкость.

Один из самых теплонагруженных узлов газовых турбин — камера сгорания, поэтому ее детали должны отвечать особым технологическим и эксплуатационным требованиям. Для защиты ее внутренней поверхности от воздействия высоких температур используют керамическую термобарьерную плитку, отметил заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию компании Михаил Королев. Столичное предприятие освоило ее производство, опытная партия изделий уже отгружена партнерам для проведения промышленных испытаний.

Производитель пользуется поддержкой города. Так, в 2020 году ему был присвоен статус промышленного комплекса, позволяющий получать значительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на модернизацию площадки. Кроме того, компания получила заем в размере 200 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Средства направили на приобретение нового производственного и аналитического оборудования, которое позволит в том числе расширить экспортный потенциал предприятия.

С 2019 года компания пользуется поддержкой центра «Моспром» для развития поставок продукции за рубеж. Производитель представил свое оборудование на двух крупнейших отраслевых выставках в Чили и принял участие в трех международных бизнес-миссиях в страны Латинской Америки и Африки.

В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят самые разнообразные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичным предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, действует ряд антикризисных инструментов.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» для поддержки предпринимателей создана цифровая платформа «Мой экспорт». На ней можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и воспользоваться другими инструментами.