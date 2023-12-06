Минпромторг назвал ожидаемую долю отечественной медтехники к концу года

"Одним из итогов сегодняшней встречи должно стать протокольное решение по разработке Плана развития медицинской промышленности до 2030 года. В этом документе необходимо подробное описание векторов развития с учетом дефектуры, технологической сложности, потребностей, которые должны быть разложены во времени", - сказал Шпак, слова которого цитирует пресс-служба.