Выдано разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО

Городские власти выдали разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения на территории поселения Воскресенского ТиНАО, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. По словам Бочкарева, центр появится между Троицкой улицей и Остафьевским шоссе. В будущем комплексе разместят производства отрасли высоких технологий, а также площадки для исследований и разработки инновационной продукции.

"В трехэтажном здании общей площадью более 14 600 квадратных метров смогут разместиться компании из различных отраслей, например, электроники, машиностроения или IT-сектора", – отметил Бочкарев.

Здание центра инноваций будет представлять собой 20 отделенных секций с разными входами. В каждом таком блоке будут помещения для научно-исследовательских задач, административные комнаты и места для приема пищи.

"При отделке фасадов планируется использовать сочетание графитово-серых сэндвич-панелей и вертикальных металлических ламелей белого цвета, а также витражное остекление", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

На территории вокруг центра организуют улично-дорожную сеть, стоянки, газоны, ограждения и наружное освещение. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, центр позволит создать здесь около 230 рабочих мест. Достроить объект планируют к июлю 2025 года.

Соответствующий проект строительства центра инноваций и импортозамещения был согласован с городскими властями еще летом 2023 года, сообщал Сергей Собянин.