Московская компания разработала аналог импортного элемента для газовых турбин

Московская компания разработала клапан для оснащения газовых турбин. Ранее такие элементы производили за рубежом и импортировали для отечественных предприятий. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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«Московские промышленники создают наукоемкие решения и выводят на рынок новые продукты собственной разработки. Они позволяют наращивать технологический суверенитет страны и замещать продукцию ушедших с российского рынка предприятий. Например, московская компания “ЛГ автоматика” разработала и изготовила клапан для оснащения газовой турбины. Подписан многолетний контракт, по которому планируется поставлять 80 изделий ежегодно», — рассказал Владислав Овчинский.

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Газовая турбина нужна для преобразования продуктов сгорания газа в механическую работу генератора и дальнейшую работу газоперекачивающего агрегата. С помощью последнего газ транспортируется по магистральным газопроводам. Клапан регулирует поток и позволяет перекрывать или открывать подачу топливного газа. Элементы изготавливаются и собираются по заказу одной из крупнейших газодобывающих компаний страны.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к системной поддержке города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.