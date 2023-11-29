В России появятся отечественные платежные терминалы

Первый отечественный платежный терминал может появиться на российском рынке уже в 2024 году. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на директора по продуктам компании «Элемент-технологии», которая занимается разработкой этого устройства, Александра Соколова.

© Газета.Ru

«Мы будем первой компанией в России, которая разработает отечественный платежный терминал. Уже в следующем году представим готовое решение», – сказал Соколов.

По его словам, они создадут сразу серию продуктов, которая будет включать классические POS-терминалы, некие «андроидные решения», а также встраиваемое оборудования. Утверждается, что компания «Элемент-технологии» уже нашла клиента в лице одного из крупнейших российских банков и договорилась с ним о поставке терминалов.

Информации об уровне отечественности устройств «Элемент-технологии» нет. Однако «Ведомости» пишут, что нормы Минпромторга позволяют производить POS-терминалы, например, в Китае и при это все равно признавать их российскими.