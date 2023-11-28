В Ozon рассказали об импортозамещении сервисов интернет-торговли

Россия импортозаместила сервисы интернет-торговли. Об этом заявил заместитель управляющего директора компании Ozon Владимир Гончаревич в ходе конференции Деловой России и Союза интернет-торговли «Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков», передает агентство «Прайм».

Вместе с тем, по его словам, внедрение электронной торговли в РФ пока ниже, чем у конкурентов из других стран.

В частности, на рынках Запада «присутствует достаточно много игроков, которые не из своих стран», отметил Гончаревич. При этом, по его словам, в России все основные игроки — российские компании.

Заместитель управляющего директора также заявил, что бизнес лидеров рынка растет выше средних показателей.

По его словам, в РФ развитие электронной коммерции чуть превышает 17 процентов, когда в Великобритании — 26%, а в Китае — 27,2%.

В этой связи, как указал Гончаревич, России есть к чему стремиться. Ожидается, что в 2027 году проникновение составит больше 30%, добавил он.