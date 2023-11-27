Российский аналог поездов «Ласточка» прошел проверку на соответствие
Российский аналог электропоездов «Ласточка» успешно прошел проверку межведомственной комиссии на соответствие и получил сертификат, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя поезда — АО «Синара – транспортные машины» (СТМ).
«Рады сообщить о получении сертификата на новый электропоезд! Недавно он успешно прошел проверку Межведомственной комиссии и подтвердил соответствие всем требованиям технического задания», — говорится в сообщении руководства концерна.
По данным компании, новый электропоезд ЭС104 — аналог «Ласточки», состоящий полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов на 416 мест. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду.
В компании подчеркнули, что специалистами «Уральских локомотивов» проделана колоссальная работа, но впереди еще много задач.
«Так, к концу этого года завод передаст 12 пятивагонных поездов в эксплуатацию Свердловской железной дороге», — сообщает СТМ.
Генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров до этого сообщил, что РЖД ожидает поставок полностью российских «Ласточек» уже в 2023 году.