Стали известны даты открытия первых магазинов на месте Decathlon

Минпромторг: Первые магазины на месте Decathlon откроются в конце ноября - начале декабря
Первые магазины новой сети спорттоваров Desport на месте Decathlon будут открыты в последнюю неделю ноября - в начале декабря, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Он уточнил, что сначала магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем сеть будет расширена и на другие города. Всего до конца года планируется открыть порядка 30 магазинов.
"Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров", - пояснил Евтухов (цитата по ТАСС).
Напомним, в сентябре Виктор Евтухов рассказал представителям СМИ в кулуарах Восточного экономического форума, что платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в бюджет, и покупатель пообещал открыть магазины уже в этом году.