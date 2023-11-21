Цифровая экосистема расширит линейку отечественного ПО

МТС и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого решения «Р7-Офис» войдут в продуктовую линейку МТС для корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.
Также соглашение подразумевает взаимное продвижение сервисов и решений компаний в области обеспечения российского бизнеса программным обеспечением. Так, МТС предложит клиентам коробочные версии «Р7-Офис» (кросс-платформенный пакет десктопных редакторов офисных документов) для бизнеса, а также облачный вариант, которым можно будет пользоваться по подписке.
«Сегодня все больше компаний делают выбор в пользу программного обеспечения и оборудования российского производства, которое успешно становится заменой ушедшим вендорам в рамках осуществления программ цифровизации и автоматизации бизнеса. За короткое время МТС смогла стать надежным партнером по продаже отечественного программного обеспечения для многих российских компаний, а импортозамещение ПО стало одним из наших ключевых направлений работы», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.
По его словам, сотрудничество поможет компаниям укрепить позиции на рынке благодаря синергии опыта и глубокой экспертизы. Кроме того, он считает, что партнерство даст возможность расширить линейку цифровых продуктов МТС
«Мы рассматриваем телеком-операторов как одно из наших стратегических направлений партнерства. Операторы начинают оказывать комплексные услуги своим клиентам — не только мобильная связь и интернет, но и облачные услуги, хранилище, офисное ПО под ключ и многое другое для клиента в рамках одного договора. Благодаря такому партнерству мы можем предложить клиентам на базе телеком-оператора доступ ко всему набору наших офисных приложений», — сообщили в «Р7-Офис».
Отмечается, что руководителем проекта в рамках соглашения выступает руководитель центра оборудования и ПО на бизнес-рынке МТС Кирилл Туманов.