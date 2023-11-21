Цифровая экосистема расширит линейку отечественного ПО

«Мы рассматриваем телеком-операторов как одно из наших стратегических направлений партнерства. Операторы начинают оказывать комплексные услуги своим клиентам — не только мобильная связь и интернет, но и облачные услуги, хранилище, офисное ПО под ключ и многое другое для клиента в рамках одного договора. Благодаря такому партнерству мы можем предложить клиентам на базе телеком-оператора доступ ко всему набору наших офисных приложений», — сообщили в «Р7-Офис».