В Карелии начали выпускать первые в России кофейные капсулы
Компания ООО «Кофейные технологии» открыла первое в Россию производство спрессованных кофейных капсул.. Об этом сообщило управление пресс-службы главы республики.
Производство было открыто в Карелии, в городе Петрозаводске. Первые в России кофейные капсулы будут предназначены для транспортных компаний, гостиниц и предприятий общепита. Отмечается, что для открытия производства использовались средства Фонда по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства республики Карелия и регионального Фонда развития промышленности.
«Я уверен, что проект будет успешным, мы помогаем. Все еще только начинается, работает одна линия, но это уже реальное производство. Первые партии продукции пошли корпоративным клиентам, в частности, РЖД. Кофе бразильский, конечно, но с нашей карельской душой», — рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
На данный момент производство работает только на одной линии — в дальнейшем планируется добавить ещё две.
«В дальнейшем у нас есть планы расширения и производства других, более известных форматов капсул. Оборудование на предприятии тоже единственное в своем роде - мы разрабатывали его сами в течение года совместно с китайскими инженерами. Технологически все получилось», — рассказал генеральный директор компании Андрей Левунин.
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