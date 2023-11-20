"Бештау" намерен запустить в Ростовской области производство смартфонов

"Если посмотреть немного дальше, в 2027 год, то компания перед собой ставит цели, правительство сопровождает эти проекты, и там, где мы полезны, будем участвовать в этой работе. Это производство различных мобильных устройств - планшетов, смартфонов. Если говорить о том, буду ли пользоваться [этой техникой]? Конечно, буду. "Сделано на Дону" - это звучит красиво, это бренд, который существует, он уже не связан только с продуктами питания, но и с производством большого количества товаров самых разных назначений", - сказал Голубев.