60% производителей мебели в России запустят продажи товаров для дома к концу года

60% российских производителей мебели уже приступили или планируют запустить к концу года продажу дополнительных товаров — предметов интерьера, текстиля, декора и посуды. Об этом говорится в отчёте «Тренды мебельного рынка 2023 2024» диджитал-агентства E-Promo, который есть в распоряжении Sostav.

Активное внедрение дополнительных товаров — ответ на растущий запрос россиян покупать всё необходимое в едином стиле и в одном месте. Расширение ассортимента позволит российским брендам увеличить частоту покупок и укрепить позицию на рынке, говорится в исследовании.

Директор по маркетингу Mr. Doors Екатерина Хворостова рассказывает, что отдел, ответственный за закупку товаров, которые компания не производит сама, играет ключевую роль.

Рост SKU (артикулов) в каталогах и увеличение важности омниканальности могут подтолкнуть мебельные бренды к разработке мобильных приложений в долгосрочной перспективе. Сейчас 40% компаний не готовы инвестировать в развитие этого канала продаж, указывая на его нерентабельность. 20% уже начали активное развитие приложений в текущем году.

Директор по маркетингу «Ангстрем» Тимофей Казаков отмечает активное развитие сотрудничества мебельных брендов с дизайнерами. Услуги дизайна предполагают строгое соблюдение сроков производства, а также возможность работы с нестандартными размерами и заменой фурнитуры в типовых решениях.

Авторы отчёта сравнили 15 наиболее популярных мебельных брендов. Десять из них имеют партнёрские отношения с дизайнерами. Во всех 15 каталогах представлены дополнительные товары, включая текстиль, освещение и другие аксессуары, не относящиеся к мебели.