Афганская Coca-Cola и иранский Pepsi появились в Новороссии

После начала СВО завозить напитки перестали из-за санкций. Но теперь напитки в новые регионы России поставляют из Афганистана и Ирана. Об этом сообщает Mash.

Параллельный импорт налажен из Кабула и Тегерана. Так, в столице Афганистана завод появился ещё в 2012 году. Сейчас его мощность составляет 360 млн бутылок в год. Ингредиенты берут из соседнего Пакистана.

В Иране ситуация похожая, там производят Pepsi.

Теперь западная газировка продается в Херсонской и Запорожской областях по ценам Москвы и Петербурга. Банка стоит 74-75 рублей, а пластиковая бутылка — от 55 рублей.