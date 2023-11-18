В России разработали уникальные лопатки для газотурбинных двигателей

В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") сообщили, что ученые вуза разработали инновационные методы производства лопаток газотурбинных двигателей, безаналоговых по своей прочности и пластичности, пишет ТАСС.

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Эти лопатки, предназначенные для использования в аэрокосмической отрасли, обладают уникальными свойствами, сохраняя их при температурах от обычных комнатных до высоких 650°С.

Пресс-служба вуза сообщила, что четыре метода изготовления этих лопаток, разработанные учеными, основаны на обработке сплавов с использованием орторомбического алюминида титана Ti2AlNb. Эксперименты показали хорошие механические характеристики таких лопаток.