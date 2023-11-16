Собянин: Московский завод стал поставлять банкоматы собственной разработки

Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Первые устройства уже получили три банка-партнера. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в настоящее время еще несколько организаций проводят тестирование аппаратов. Серийный выпуск отечественных банкоматов начался в индустриальном парке «Руднево» в мае этого года.

— Аппараты на 80 процентов состоят из отечественных компонентов, оснащены собственным программным обеспечением. В 2026 году компания планирует полностью перейти на российские комплектующие, — отметил глава города.

Собранные устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, а также защитой от злоумышленников. На данный момент мощность завода составляет до 15 тысяч банкоматов в год, однако в будущем производство будет увеличиваться, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.