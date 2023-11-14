Мишустин призвал повысить самообеспеченность РФ по молоку, фруктам и соли

Во время стратегической сессии по продовольственной безопасности премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил необходимость повысить самообеспеченность страны по молоку, фруктам и пищевой соли. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины (продовольственной безопасности — прим. ред.)», — заявил он.

Мишустин также добавил, что за последнее время самообеспеченность России молоком, фруктами и солью увеличилась, но недостаточно. При этом самообеспеченность по мясу, сахару и другим продуктам, по словам премьер-министра, уже превысила план.

«Растительного масла произведено более чем вдвое по сравнению с запланированным значением, второй год существенно растет самообеспеченность по рыбе — практически также вдвое. По зерну увеличение свыше полутора раз», — рассказал он.