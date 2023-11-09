«Глория джинс» откроет до ста магазинов нового бренда для подростков

Российская компания "Глория джинс" планирует открыть на территории РФ 50-100 магазинов для подростков и молодежи нового бренда Ready! Steady! Go! в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ретейлера.

"В 2024 году "Глория джинс" откроет 50-100 отдельно стоящих магазинов нового бренда Ready! Steady! Go! для подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет. Площадь этих магазинов составит 600-800 кв. м", - говорится в сообщении.

Это будет новое слово в молодежной моде, прокомментировал председатель совета директоров "Глория джинс" Владимир Мельников, чье высказывание приводит пресс-служба.

Кроме того, до конца 2024 года "Глория джинс" реконструирует 200 действующих магазинов GJ и расширит их площадь с 600-800 кв. м до 1 500-2 000 кв. м.