В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабельной продукции

"Производить кабельную продукцию будут полностью из отечественного сырья. В дальнейшем она сможет применяться в экстремальных условиях. Так, например, геофизические грузонесущие кабели для нефтяных скважин будут использоваться для спуска, подъема, связи и электропитания геофизических приборов и аппаратов при перепадах температуры от - 88 и до +300", - уточнили в пресс-службе.