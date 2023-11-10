В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабельной продукции

Импортозамещающее производство кабельной продукции запустили в Подмосковье, общий объем инвестиций в проект составил более 530 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Завод Москабель", входящий в группу компаний "Москабельмет", запустил в Богородском городском округе новое производство. За счет запуска цеха предприятие увеличило производственные мощности. На заводе будут производить греющие и геофизические грузонесущие кабели для нефтяных скважин, кабели связи и управления, необходимые для геофизических и геологических исследований, а также капиллярные трубопроводы высокого давления", - сказали в пресс-службе.
Как уточнила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 530 млн рублей, из них 262 млн рублей были получены компанией в виде льготного займа по флагманской программе "Проекты развития" федеральным Фондом развития промышленности (ФРП). На новой производственной площадке создано 100 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.
После того, как работа цеха будет выведена на проектную мощность, там смогут выпускать до 6 тыс. км продукции в год. Среди основных потребителей новых видов кабельной продукции - "Газпром", "Новатэк", "Газпромнефть", "Норильский никель", "Газпромнедра", "Мосинжпроект", РЖД, НЛМК и другие отечественные компании.
"Производить кабельную продукцию будут полностью из отечественного сырья. В дальнейшем она сможет применяться в экстремальных условиях. Так, например, геофизические грузонесущие кабели для нефтяных скважин будут использоваться для спуска, подъема, связи и электропитания геофизических приборов и аппаратов при перепадах температуры от - 88 и до +300", - уточнили в пресс-службе.