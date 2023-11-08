НСПК разрабатывает «СБПэй» для отечественной ОС «Аврора»

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и разработчик «СБПэй»), а также дочерняя структура «Ростелекома» Открытая мобильная платформа (ОМП, разработчик «Авроры») совместно разрабатывают «СБПэй» для «Авроры». Это будет первое платежное приложение для этой российской операционной системы (ОС), пишут «Ведомости» со ссылкой на заявления НСПК и ОМП.

Сейчас версия «СБПэй» для ОС «Аврора» работает в тестовом режиме, заявили в НСПК. Полноценное решение для клиентов появится вместе с выходом версии «Авроры» 5.0 в декабре, добавили в ОМП. «СБПэй» для «Авроры» можно будет скачать из магазина Rustore, который также должен запуститься до конца года.

Впрочем, сейчас устройств на основе российской операционной системы не так много: смартфоны и планшеты на «Авроре» есть у российских вендоров F+ tech, Yadro, «Аквариуса». За время существования отечественной ОС было произведено более 0,5 млн мобильных устройств на ее базе, рассказывал в июне старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.