В России запустят предприятия для производства целлюлозы из мискантуса

В Новосибирской и Калининградской областях готовятся запустить предприятия по переработке мискантуса, растения, которое станет альтернативой хлопчатнику для производства целлюлозы. По словам Георгия Батухтина, пресс-секретаря Института цитологии и генетики СО РАН, весной несколько тысяч гектаров Новосибирской области будут засеяны мискантусом, пишет ТАСС.

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В отличие от деревьев, которые растут медленно и требуют времени на восстановление, мискантус позволяет получать урожай ежегодно. Эта культура может использоваться для восстановления бывших сельскохозяйственных угодий и обогащения почвы. С одного гектара мискантуса можно получить до 4 тонн целлюлозы, отметил Георгий Батухтина.

Партнер Института, АО "НПО "Биотехкомпозит", планирует создать сеть заводов для производства различных продуктов из мискантуса. Опытное производство уже функционирует в Подмосковье, и сейчас ведется работа по запуску заводов в Новосибирской и Калининградской областях. Согласно планам, каждый из этих заводов сможет производить ежегодно по 10 тысяч тонн продукции, добавил Батухтин.