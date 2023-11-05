Белоусов рассказал о росте отрасли импортозамещения

Белоусов: Отрасли импортозамещения растут на 5-7% ежемесячно
Рост секторов российской экономики, которые обеспечивают импортозамещение, достигает 5-7% в месяц, сообщил 5 ноября журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
По его словам, это такие отрасли, как производство оборудования, машиностроение, производство товаров временного пользования.
«У нас очень высокими темпами, я вам скажу 5-7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение», — цитирует ТАСС Белоусова.
Как писала «Парламентская газета», ранее зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что из-за малого объема производства в дорожно-строительной отрасли российская продукция чаще всего дороже иностранных аналогов, а ее качество не всегда соответствует высоким требованиям. Он также указал, что за первые шесть месяцев 2023 года отечественные производители отгрузили на внутренний рынок на 21 процент больше продукции в денежном выражении, чем за тот же период в 2022 году, общее производство отечественными заводами выросло на 31 процент.