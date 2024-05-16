Визит Путина может решить проблемы российских банков в Китае

Доцент РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов допустил, что после визита президента РФ Владимира Путина в Китай российские банки получат «иммунитет» для своих платежей. Эксперт заявил РИА Новости, что задержки с проведением российских платежей в КНР, возможно, закончатся.

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В среду, 15 мая, Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Президент РФ провел переговоры с главой Китая Си Цзиньпином и заявил, что Москва и Пекин планируют укрепить контакты по линии банков.

«Это может означать, что китайские банки прекратят задерживать платежи или отказывать в расчетах российским компаниям и банкам, и что платежи российских контрагентов смогут пользоваться иммунитетом», - рассказал Зарипов.

При этом незадолго до визита Путина в Китае побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным The Wall Street Journal, Блинкен предупредил власти КНР о санкциях, способных отрезать некоторые местные банки от мировой финансовой системы. В США рассчитывают, что эти дипломатические рычаги способны остановить поддержку российского военного производства Пекином.