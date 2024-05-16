Банк Грузии бросился спасать нацвалюту на фоне митингов

Национальный банк Грузии продал на валютном аукционе 60 миллионов долларов, пытаясь стабилизировать национальную валюту, курс которой стал падать на фоне митингов против закона об иноагентах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там отметили, что несмотря на хороший уровень макроэкономических параметров, в том числе низкой инфляции и исторического максимума международных резервов, в стране зафиксировали ажиотажный спрос на валюту, создавший дополнительное давление на обменный курс лари. На его спасение и бросился Нацбанк.

Рыночный курс валюты к доллару, находившийся вблизи отметки в 2,67 лари за доллар, стал резко расти 15 мая, достигнув 2,83 лари. Сейчас благодаря действиям монетарных властей Грузии его удалось опустить до 2,77 лари за единицу американской валюты. В Нацбанке также подчеркнули, что наблюдающиеся колебания «не вызваны фундаментальными макроэкономическими проблемами и, как ожидается, будут краткосрочными».

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Решение властей вызвало массовые протесты в столице, демонстрантов задерживал спецназ. На митинге у парламента Грузии в Тбилиси выступали в том числе приехавшие из стран Европы политики.