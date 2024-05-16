Barclays оценило доходы британской экономики от концертов Тейлор Свифт

Выступления в Соединенном Королевстве американской певицы Тейлор Свифт в рамках мирового турне The Eras Tour принесут британской экономике около £1 млрд (почти $1,3 млрд). С таким прогнозом выступили эксперты одного из крупнейших в Великобритании и мире финансовых институтов Barclays.

По его данным, 15 выступлений заокеанской звезды нынешним летом на стадионах в Лондоне, Ливерпуле, Эдинбурге и Кардиффе посетят не менее 1,2 млн человек. Каждый из них потратит в среднем £848 (свыше $1 тыс.). Эта сумма включает расходы на билет, проживание, проезд, одежду для концерта, питание, приобретение сувениров.

Как заявил представитель Barclays Том Корбетт, The Eras Tour "привлечет внимание всей страны и придаст ощутимый импульс ее экономике". К этому готовы самые различные сферы, в том числе розничной торговли и гостеприимства.

Турне Свифт стартовало в марте 2023 года в Латинской Америке и США. Обладательница 12 премий "Грэмми" отправляется в Европу в мае 2024 года и выступит в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах. Певица исполняет более 40 песен из последних альбомов Lover, Folklore, Evermore и Midnights.

Как сообщалось ранее, состояние самой американской певицы превысило $1,1 млрд благодаря успеху The Eras Tour. По оценкам агентства Bloomberg, 53 концерта певицы в США в прошлом году добавили к ВВП страны $4,3 млрд.