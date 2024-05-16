На Украине оценили сроки дефицита электроэнергии

Дефицит электроэнергии на Украине продлится как минимум в течение следующих двух лет. Такую оценку озвучил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко, сообщает «Экономическая правда».

Комментируя аварийные отключения электроэнергии в стране, Харченко отметил, что решить проблему потери мощностей быстро не удастся.

«Мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, и это будет нормальным состоянием для украинской энергосистемы», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что даже восстановление части производства в кратчайшие сроки не исправит ситуацию.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил о неизбежности отключений света в стране. Он отметил, что поставщики электроэнергии «безнадежно» превысили установленные лимиты.