Мишустин обсудил с главой Росимущества управление госсобственностью

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко.

В ведении федерального агентства находятся значительные материальные ресурсы.

"Качество использования этих активов напрямую влияет на доходы бюджета, что важно для выполнения всех обязательств государства, в первую очередь в социальной сфере, в медицине", - подчеркнул председатель правительства.

В прошлом году агентство обеспечило поступление в федеральный бюджет около 400 миллиардов рублей, рассказал Яковенко. Основная часть пришлась на дивиденды от госкомпаний.

"Непосредственно агентство в результате управления имеющимися активами обеспечило поступление 59 миллиардов", - уточнил руководитель ведомства.

Показатель растет в течение трех лет, что говорит об улучшении работы агентства с государственной собственностью.

Для этого совершенствуется законодательство, которое позволяет активнее работать с объектами. Недавно, напомнил Вадим Яковенко, были внесены изменения в закон о приватизации. Теперь все участники торгов видят предложения о цене друг друга, то есть приватизационные процедуры стали максимально прозрачны, конкурентоспособны, и, как правило, это увеличивает поступление доходов.

"Кроме того, были изменения в законодательстве в части аренды субъектами малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости, - рассказал глава Росимущества. - Если раньше они имели право выкупа объекта по истечении двух лет аренды, то теперь через год такая возможность у них появляется".

Михаил Мишустин считает важным более активное использование государственной собственности в государственно-частном партнерстве и вовлечение в хозяйственный оборот тех видов активов, которые по каким‑то причинам неэффективно используются. В качестве примера он привел индустриальный парк в Магадане "Рыбный порт", который посещал лично: "Ничего там не происходило, ни инвестпрограммы не было, ничего. И мы тогда передавали это в региональную собственность, чтобы потом заработало".

- Любое государственно-частное партнерство, которое вовлекает неэффективно используемую государственную собственность в активный оборот, дает от нее больше отдачи - и доходов, активов, и рабочие места начинают создаваться, - это очень хорошо, - заявил глава кабмина.

Росимущество очень плотно работает с регионами в этих вопросах, подтвердил Вадим Яковенко. Так, в рамках поддержки сельхозпроизводства под свеклосахарный комплекс в Алтайском крае было передано 6 тысяч гектаров. В Адыгее федеральное агентство предоставило 1500 гектаров для развития курорта "Лагонаки": будет вложено около 35 миллиардов рублей инвестиций, ожидается круглогодичное посещение около 500 тысяч туристов.

"Мы видим и перспективы роста вовлечения тех или иных объектов, - заметил Яковенко. - Конечно, резерв - это, как Вы отметили, имущество, которое не используется правообладателями либо используется неэффективно".

В марте правительство утвердило новый порядок проведения проверок использования федерального имущества. Они будут проходить исключительно в цифровом формате, сокращаются сроки, установлен порядок изъятия имущества. Все данные собираются в едином профиле объекта и вносятся в реестр федерального имущества.

"И на текущий год агентство ставит перед собой серьезную задачу - увеличить поступления в федеральный бюджет более чем на 100 миллиардов рублей", - заявил руководитель Росимущества планы.

Занимаясь совершенствованием новой системы государственного управления, конечно, невозможно не заниматься повышением эффективности управления государственным имуществом, подытожил Михаил Мишустин: "От эффективного распоряжения до выстроенной правильно арендной политики, продажи того, что целесообразно и что имеет экономический смысл, - это все элементы большой государственной системы управления. Она должна быть необременительной и эффективной".