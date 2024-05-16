Американские компании нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на топливо. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет RT.

После начала украинского кризиса США и ЕС ограничили экспорт российской нефти, природного газа и угля, но атомной энергии санкции не коснулись. В 2022 году Россия поставила около четверти обогащенного урана, закупаемого для атомных реакторов США.

Однако в мае 2024 года парламент США поддержал запрет на импорт российского обогащенного урана. После чего закон подписал президент США Джо Байден.

«Первые американские компании уже подают заявки на то, чтобы сверх этого запрета или помимо этого запрета организовать себе поставки. Нас это волнует, но не сильно. Спрос на урановую продукцию «Росатома» в мире растет постоянно», - рассказал Алексей Лихачев в ходе визита в Пекин в составе российской делегации.

Он отметил, что в топливе нуждаются как минимум все строящие АЭС «Росатома». Кроме того, Россия и Китай планируют углубить сотрудничество в области ядерной энергетики, речь идет о строительстве новых АЭС, для которых также необходимо будет топливо.

В России отреагировали на решение США по импорту урана

Напомним, что после введения запрета в США на российский уран индейцы племени Навахо выступили против увеличения производства радиоактивного топлива на заселенных ими американских территориях и его перевозки. А местные СМИ сообщили, что в США готовятся начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта.