Путин рассказал о платежах между Россией и КНР

Порядка 90% всех платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

Российский лидер подчеркнул, что совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным. Это придало импульс расширению торговых потоков между Россией и Китаем, а товарооборот вырос несмотря на последствия пандемии и действия со стороны третьих стран.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены», — сказал Путин.

Напомним, что утром в четверг, 16 мая, Путин прибыл в Пекин. Это первый зарубежный визит российского лидера после переизбрания. Переговоры между сторонами проходят в Доме народных собраний.