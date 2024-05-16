МЭР предложило повысить лимит использования средств из ФНБ

Минэкономразвития предложило правительству повысить лимит использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1,8 трлн, до 6 трлн рублей, поскольку прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен. Решение пока не принято, пишут “Ведомости” со ссылкой на неназванного федерального чиновника, информацию которого подтвердил близкий к правительству источник. Текущее бюджетное правило подразумевает использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов, но не более чем на 4,2 трлн рублей.

По словам собеседника издания, дополнительные инвестиции могут быть направлены на финансирование стратегических для страны проектов. Он уточнил, что текущий лимит еще не исчерпан, однако уже распределен под конкретные направления. Близкий к правительству источник подтвердил, что в правительстве осведомлены о предложении министерства, однако выразил сомнения, что Минфин поддержит инициативу. По его мнению, дополнительно повышать ожидания госрасходов не стоит из-за высокой инфляции и невысокой ликвидной части ФНБ. Кроме того, несмотря на зеркалирование ЦБ трат ФНБ, в моменте это приводит к увеличению предложения денег в экономике, что дополнительно давит на цены.

Министр финансов Антон Силуанов в апреле в интервью «Интерфаксу» напоминал , что до 2022 года вкладывать ресурсы ФНБ в инвестиционные проекты можно было лишь тогда, когда его ликвидная часть превышала 7% ВВП. Сейчас она гораздо ниже, отмечал он. На 1 мая объем ФНБ составил 12,75 трлн рублей, из которых ликвидная часть составляла 5,2 трлн (2,9% ВВП). Представитель Минфина сообщил “Ведомостям”, что актуализированный прогноз объема ликвидной части ФНБ на 2024–2030 годы будет сформирован в рамках подготовки закона о федеральном бюджете на 2025–2027 годы.

По последнему прогнозу Минфина, представленному в основных направлений бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года, объем ФНБ в 2024 году должен составить 13 трлн рублей, где 6,7 трлн (3,7% ВВП) являются ликвидной частью. В 2025 году он должен вырасти до 14,8 трлн рублей с ликвидной частью 8,6 трлн (4,5% ВВП). Министр экономического развития Максим Решетников заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в апреле, что благодаря активному пополнению ФНБ возможно рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств из него. Он также отметил необходимость увеличения лимитов на «Фабрику проектного финансирования» ВЭБ.РФ для расширения портфеля проектов, по которым госкорпорация хеджирует ставку.

По данным Минфина, на текущий момент в разрешенные активы размещено 7,6 трлн рублей средств ФНБ, в том числе 3,48 трлн рублей в обыкновенных акциях Сбербанка, 722 млрд рублей — в привилегированных акциях РЖД, 459 млрд рублей — в облигациях «Росавтодора» и 351,2 млрд рублей в акциях ВТБ. Также 659,63 млрд рублей лежит на депозитах в ВЭБ.РФ, через которые госкорпорация в том числе финансирует инфраструктурные проекты в рамках «Фабрики проектного финансирования». Кроме того, часть средств размещено в валюте (227,6 млн в юаней) и в золоте (334,4 т). К тому же, 3 млрд рублей было вложено в долговые обязательства иностранных государств (невозвратный кредит Украине, срок выплаты по которому закончился в 2015 году).