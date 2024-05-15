В Эстонии приняли закон, позволяющий передать Киеву российские активы

Парламент Эстонии (Рийгикогу) в среду, 15 мая, принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба». Об этом пишет РБК.

По данным портала, за принятие закона проголосовали 65 членов парламента, против — трое.

Закон разрешает использовать активы людей и предприятий, против которых в Европе и США введены ограничительные меры.

Хендрик Йоханнес Террас, председатель конституционной комиссии Рийгикогу, заявил, что за ущерб, нанесенный украинским населенным пунктам в последние годы, должна отвечать Россия, а не Украина и ее союзники.

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Решение об изъятии активов в качестве «предоплаты за возмещение ущерба» будет принимать МИД Эстонии в рамках административного производства. Хозяин активов сможет оспорить решение об их использовании в административном суде.

Напомним, что в первом квартале 2024 года ЕС и страны «Большой семерки» (G7) заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов российского Центробанка в виде денежных средств и ценных бумаг.

В течение двух лет в западных странах ведутся дискуссии о передаче суверенных российских активов Украине. В США и Восточной Европе поддерживают эту инициативу, в ЕС призывают продумать все последствия этого шага.