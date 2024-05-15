В Эстонии принят закон об использовании замороженных активов РФ

Парламент Эстонии принял закон об использовании активов РФ для компенсации ущерба Украине
Эстонский парламент принял закон, который позволит легализовать использование российских замороженных активов в стране "в целях восстановления Украины". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Эстонии.
За утверждение законопроекта проголосовали 65 членов законодательного органа, против - 3.
"Разработка правовых норм по использованию замороженных активов - сложная задача, над которой работают несколько стран - союзников [по НАТО] и международные организации, и Эстония играет здесь роль новатора", - так прокомментировал решение Рийгикогу (парламента) председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас.