Россия увеличивает экспорт халяльной продукции

Россия может выйти в лидеры среди экспортеров халяльной продукции в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, пишет РИА Новости.

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По его словам, с 2018 по 2023 годы Россия увеличила экспорт халяльной продукции на 38% и имеет хорошие перспективы роста этого направления, несмотря на сокращение поставок в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

«У нашей страны есть потенциал для нивелирования падения показателя в текущем году, а в перспективе – для выхода в лидеры среди ведущих стран-экспортеров такой продукции наряду с Бразилией, Индией, США и Австралией. Не исключаю, что это произойдет уже в течение пяти лет», - пояснил Сергей Катырин в кулуарах Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum».

Для достижения этих показателей, по мнению главы ТТП, необходимо как расширить сертификационные центры для проверки соответствия продукции стандартам халяль, так и развивать инфраструктуру для хранения, транспортировки и перевалки товаров.

При этом в продвижении российской халяльной продукции может помочь участие в выставках и ярмарках, а также сотрудничество с торговыми представительствами и посольствами России за рубежом, заметил Сергей Катырин.

В свою очередь президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценил рост спроса в России на продукты халяль, то есть разрешенные и допустимые в исламе, в 2-3% ежегодно.

Импульс развитию халяля дали и торговые сети: они видят запрос потребителей, поэтому сейчас практически во всех крупных торговых сетях выделяется отдельная полка или даже целые отделы для халяльной продукции, пишет «Российская газета».

Также растут поставки халяльной продукции и за рубеж. В частности поставки в Иран выросли в 10 раз. Иран стал крупнейшим покупателем российской баранины - это 97% поставок российской баранины. А Саудовская Аравия является одним из основных рынков для мяса птицы.