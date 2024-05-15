Односторонние санкции США и повышение тарифов на товары из Китая стали примером типичной травли и бесчинств в современном мире. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. ТАСС

Китайский дипломат заявил, что действия американских властей свидетельствуют, что Вашингтон потерял уверенность в себе и находится в затруднительном положении. Подобный протекционизм не решит проблем самих Соединенных Штатов, но нанесет еще больший ущерб нормальному функционированию международных производственных цепочек и цепочек поставок. Lenta.ru

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, «дальнейшее повышение тарифов в отношении Китая является неправильным». «Это значительно увеличит стоимость импортируемых товаров, в результате чего американские компании и потребители понесут больше убытков», - отметил он. Газета.Ru