ЦБ Аргентины снизил ставку, игнорируя трехзначную инфляцию

Центробанк Аргентины понизил базовую процентную ставку на 10 п.п. до 40% годовых — уже в шестой раз подряд. Об этом говорится в сообщении ЦБ Аргентины.

Такое решение было принято, несмотря на сохраняющуюся рекордную инфляцию около 300% в годовом выражении.

В Буэнос-Айресе рассчитывают, что смягчение денежно-кредитной политики позволит сбить месячные темпы роста потребительских цен до 3,8% к сентябрю с нынешних 8,8% в апреле и 11% в марте.

«Аргентинский центробанк продолжает цикл снижения ставки, доведя ее до 40% годовых. Этот шаг призван замедлить галопирующую инфляцию, которая по-прежнему близка к 300% в годовом выражении», — говорится в заявлении регулятора.

На этом фоне курс аргентинского песо относительно стабилен на торгах в среду, лишь незначительно отклоняясь от 885 песо за $1. С начала 2023 года доллар подорожал к песо на 9,5%, а за последние 12 месяцев — на 282%.